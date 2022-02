The Last of Us per PS5 potrebbe essere più di un semplice remake

Una delle grandi uscite per il 2022 di PlayStation 5 dovrebbe essere un remake del primo The Last of Us. È un'indiscrezione che circola da un po' di tempo e che ha trovato maggior forza e vigore nelle ultime settimane, specialmente con la serie TV omonima che prende sempre più forma. Il gioco infatti dovrebbe essere lanciato in concomitanza con lo show di HBO e adesso emergono nuove interessanti informazioni.

Although not officially announced by Sony PlayStation, #TheLastofUsREMAKE is said to greatly improve on the originals plot, it'll be longer, and features visual fidelity that far exceeds the beauty of TLOU2.#PS5 — Foxy (@foxygames_uk) February 6, 2022

The Last of Us Remake: grafica migliore di The Last of Us 2 e storia ampliata?

A fornici questi dettagli è Foxy, un insider praticamente “storico” per tutto ciò che riguarda l'ambiente PlayStation, il quale afferma di aver ricevuto conferma dalle proprie fonti circa la natura del progetto.

Il remake di The Last of Us per PlayStation 5 dovrebbe presentarsi con una storia ampliata rispetto quella originale, completa quindi di diverse aggiunte inedite che andranno ad approfondire ancora di più, si presume, il percorso dei personaggi: Joel ed Ellie su tutti. Inoltre, il comparto grafico pare supererà persino l'eccellente lavoro raggiunto con The Last of Us Part 2.

Insomma, non si tratterà di una semplice “ripulitura” del gioco lanciato per PlayStation 3 e poi tornato su PlayStation 4 in edizione remastered: ma un remake in tutto e per tutto, più ricco ed ampliato sotto ogni punto di vista. Sicuramente un ottimo modo per accompagnare il lancio della serie TV, previsto per fine anno.

Speriamo di saperne di più nei prossimi mesi: Naughty Dog, nel frattempo, ha aperto le assunzioni per tre nuovi progetti. Che tra questi ci sia proprio il remake della prima avventura di Joel ed Ellie?