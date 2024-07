The Last of Us Parte I: il remake per PS5 in MAXI SCONTO Prime Day (-50%)

Amazon ha aggiunto anche The Last of Us Parte I, il remake del primo capitolo della serie per PlayStation 5, alla sua lunghissima serie di sconti per i Prime Day 2024. Il gioco può essere tuo infatti a soli 40,59 euro invece di 80,99, letteralmente a metà prezzo rispetto a quello originale. L’offerta è valida fino a domani ed è riservata agli utenti Prime (iscriviti gratis per 30 giorni).

Il remake di uno dei giochi migliori di sempre

Il remake di The Last of Us si presenta con una grafica migliorata che sfrutta le avanzate tecnologie della PS5: ogni aspetto visivo è stato perfezionato con effetti di luce realistici, ambientazioni dettagliate e scenari rivisitati che mantengono intatta la struttura originale, ma con un livello di dettaglio di ultima generazione.

L‘unità SSD di PS5 permette di avere caricamenti quasi istantanei. Potrai riprendere la tua avventura in un batter d’occhio, passando da un capitolo all’altro o rientrando in azione con caricamenti impercettibili.

E poi c’è il controller DualSense che porta il coinvolgimento ad un nuovo livello grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi: ogni arma ti darà una sensazione unica, mentre gli scenari prendono vita sotto i tuoi polpastrelli. Qualche esempio? Sentirai la pioggia che cade, i passi sulla neve e molto altro ancora.

Infine, l’audio 3D, sfruttando la tecnologia Tempest della PS5, garantisce un’esperienza sonora senza precedenti specialmente se scegli di giocare con un buon impianto, una soundbar o delle cuffie.

Segui Joel ed Ellie in un viaggio logorante attraverso gli Stati Uniti post-apocalittici, dove infetti e criminali sono all’ordine del giorno. Acquista il remake di The Last of Us per PS5 a soli 40,59 euro per i Prime Day.