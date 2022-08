The Last of Us Part I per PS5: trailer di lancio, prenotalo adesso!

The Last of Us Part I, remake per PS5 dell’omonimo capolavoro Naughty Dog, si presenta nel trailer di lancio che anticipa il debutto sul mercato previsto per la prossima settimana.

Il gioco sarà disponibile infatti da venerdì 2 settembre 2022 in esclusiva appunto per PlayStation 5. Puoi ancora prenotarlo al miglior prezzo garantito su Amazon, in modo da assicurarti la tua copia per il D1.

The Last of Us Part I: il remake per PS5 di un gioco imperdibile

The Last of Us Part I è stato progettato per migliorare ogni aspetto visivo del gioco originale per PlayStation 3, pur mantenendo l’esperienza ludica dell’epoca, rimasta fedele nella struttura e arricchita con effetti di luce realistici, ambientazioni più dettagliate e scenari rivisitati.

Il titolo sfrutta ovviamente tutte le caratteristiche per PlayStation 5, a cominciare dai caricamenti iniziali quasi istantanei oltre al supporto di feature esclusive come feedback aptico, grilletti adattivi e audio 3D per regalarti l’esperienza videoludica più coinvolgente e spettacolare possibile.

Il trailer di lancio, che trovi qui sopra, ti mostra lo splendido lavoro realizzato dagli sviluppatori, che hanno letteralmente tirato a lucido un gioco già fantastico di suo e che avrà una nuova vita grazie alla potenza di PS5.

The Last of Us Part I uscirà il 2 settembre 2022.

