Secondo quanto si apprende, Merle Dandridge riprenderà il suo ruolo avuto nel videogame The Last of Us nella serie della HBO avente l'omonimo nome.

The Last of Us: la serie, cosa sappiamo?

Merle Dandridge, un'attrice che ha avuto una lunga carriera in televisione e teatro, riprenderà il suo ruolo di Marlene nell'adattamento di The Last of Us della HBO, secondo quanto dichiarato da Variety e Deadline. Il casting di Dandridge è particolarmente degno di nota perché agli attori nei videogiochi raramente viene offerta l'opportunità di interpretare i loro personaggi in live action di fuori della fase di motion capture.

Marlene è parte integrante del modo in cui i personaggi principali Joel ed Ellie si uniscono e iniziano il loro viaggio alla ricerca degli zombie nel mondo post apocalittico.

Non si sa quanta parte della storia del gioco verrà trasferita all'adattamento televisivo, ma la situazione di Dandridge è unica. Pedro Pascal e Bella Ramsey sono stati annunciati per ricoprire i ruoli dei protagonisti.

Ad ogni modo, fateci caso: ogni volta che un gioco viene portato sul grande schermo, un attore di Hollywood sembra essere inserito nel ruolo principale. È successo con il casting di Jake Gyllenhal in Prince of Persia, Tom Holland in Uncharted e Alicia Vikander in Tomb Raider.

Ma per il contrario, l'unico esempio recente che i colleghi di The Verge hanno trovato è stato quello di Jen Taylor che si è unito al cast della serie Halo di ViacomCBS. Taylor ha interpretato Cortana dal 2001 nei giochi, ma Natascha McElhone è stata originariamente scelta come personaggio nello show. A causa della pandemia che ha interrotto la produzione, McElhone ha dovuto dimettersi e Taylor è stata riportata in auge per interpretare il personaggio che ha contribuito a creare nella serie videoludica.

Oltre al suo talento, il successo di Dandridge nell'assicurare la parte potrebbe essere attribuito all'uso – sempre più comune – della motion capture nei giochi. Se c'è un attore che ha interpretato fisicamente un personaggio di un videogioco nelle scene tagliate e lo ha doppiato in ogni altro scenario, potrebbe anche essere preso in considerazione per una versione live-action del materiale: ha chiaramente fatto il lavoro. Per ora Dandridge e Taylor sono dei casi più unici che rari, ma con ulteriori adattamenti ai videogiochi in arrivo, questo potrebbe essere l'inizio di una tendenza positiva per attori che normalmente rischiano di passare in secondo piano.

Videogames