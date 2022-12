The Last Of Us, il nuovo trailer della serie TV: in Italia su Sky a gennaio

HBO ha pubblicato il trailer ufficiale di The Last of Us, l’attesa serie TV tratta dall’omonimo videogioco per PlayStation. Il filmato è disponibile di seguito sottotitolato in lingua italiana e ci mostra un ulteriore assaggio della storia che riprende quanto visto nel primo capitolo della serie videoludica.

Lo show sarà trasmesso in Italia su Sky e in streaming su NOW a partire dal 16 gennaio 2023 in contemporanea con gli Stati Uniti. Puoi abbonarti adesso con le ultime offerte che ti permettono di provare Sky Q a soli 9 euro per 30 giorni.

The Last of Us: di cosa parlerà la serie TV?

La serie TV di The Last of Us riprenderà, come detto, la trama vista nell’omonimo primo videogioco. La storia è ambientata circa vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna a causa di una misteriosa e devastante pandemia zombie che ha decimato la popolazione umana.

Nello show faremo la conoscenza di Joel, uno dei pochi sopravvissuti, incaricato di far uscire una ragazza di 14 anni, Ellie, da una zona di quarantena tenuta sotto stretta sorveglianza. Un compito semplice che si trasformerà presto in un viaggio brutale e straziante per gli Stati Uniti d’America ridotti in rovina.

Pedro Pascal e Bella Ramsey prendono la parte dei protagonisti, con Craig Mazin, vincitore dell’Emmy per Chernobyl, e Neil Druckmann, creatore del videogioco di The Last of Us, nel ruolo dei produttori esecutivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.