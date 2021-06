The Last Of Us II per PlayStation 4 è in offerta a prezzo incredibile: soli 29,97€. Il ribasso del 60% produce uno sconto effettivo di 45,02€ che rende l'acquisto un affare.



Un gioco che vale la pena avere: The Last Of Us II

Il secondo capitolo di The Last Of Us è finalmente in sconto. La versione fisica del titolo è giocabile su PlayStation 4 senza alcuna limitazione. Inoltre si tratta della versione Standard.

Chi ha amato la prima parte della storia non può fare a meno di giocare anche questa, ossia la parte conclusiva. Nonostante la community si sia divisa sul finale effettivo, è un titolo che merita di essere giocato e apprezzato. Infatti è tra i videogiochi più acclamati dalla critica internazionale.

Appartenente alla categoria avventura dinamica, la trama riprende i fatti del primo episodio. Ci troviamo sempre in un modo post apocalittico, in particolare vi è un salto temporale di circa 5 anni. La trama, per completezza, recita:

Dopo un pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti flagellati dalla pandemia, Ellie e Joel si stabiliscono in Wyoming.La vita in comunità garantisce loro una nuova stabilità, nonostante la costante minaccia degli infetti e dei sopravvissuti più disperati. Ma quando un inatteso evento compromette quegli equilibri, Ellie decide d'intraprendere un nuovo viaggio. Questa volta per ottenere giustizia. La caccia ai responsabili, tuttavia, le riserverà strazianti ripercussioni fisiche ed emozionali.

Rispetto al primo gioco, la NaughtyDog ha modificato diverse dinamiche. Tra queste il gameplay che è stato rivoluzionato per rendere ogni decisione e ogni scelta ancora più realistica. Proprio per questo motivo, il titolo non è adatto a un pubblico troppo giovane o che, in particolare, non ama la violenza in tutte le sue forme.

Sottolineamo che la classificazione è una Pegi 18.

The Last Of Us II è acquistabile su Amazon a soli 29,97€ per PlayStation 4.



