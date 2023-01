Un viaggio lungo, straziante e brutale è quello che attende Joel e la piccola Ellie in The Last of Us, la nuova serie in arrivo su Sky e NOW. La data da cerchiare in rosso sul calendario per l’appuntamento con l’episodio 1 è fissata per lunedì 16 gennaio: siamo ormai agli sgoccioli, è tempo di immergersi in un mondo post-apocalittico e conoscere le sorti dei due protagonisti.

La serie The Last Of Us: ecco l’episodio 1

Dal titolo When you’re lost in the darkness, è quasi un film, considerando i suoi 81 minuti di durata. Inizieremo così a conoscere più da vicino i personaggi interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey, in fuga da una zona di quarantena e pronti ad attraversare gli Stati Uniti sconvolti da una misteriosa piaga. Vent’anni dopo la distruzione della civiltà, forse all’orizzonte si intravede una speranza. Senza alcuna anticipazione, ecco il trailer italiano per immergersi nell’atmosfera.

Si tratta ovviamente dell’adattamento per il piccolo schermo della nota serie di videogiochi sviluppata da Naughty Dog. La fedeltà alla storia originale è certificata dal coinvolgimento nel progetto di Neil Druckman, creatore del gioco. Nella veste di produttore esecutivo c’è poi Craig Mazin, già al lavoro sull’ottimo Craig Mazin. Sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes ha un voto pari a 97/100 assegnato da chi ha già avuto modo di guardarla, si prospetta un capolavoro.

Ricordiamo che l’episodio 1 di The Last of Us che sarà trasmesso su Sky e in streaming NOW da lunedì è in lingua originale. Per il doppiaggio in italiano sarà necessario attendere il 23 gennaio. Quelli successivi, sono nove in totale a comporre la prima stagione, arriveranno poi uno ogni settimana.

