The fisherman fishing per PS4 è in offerta su Amazon a soli 22,83€. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 67% che rende l'acquisto più conveniente di 47,16€ effettivi.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Diventa un pescatore eccezionale: The fisherman fishing

The fisherman fishing è un gioco sviluppato da Bigben. Disponibile nella sua versione fisica per PlayStation 4. Offre a chi ama la pesca di diventare un vero e proprio campione di questo sport.

Grazie al gameplay innovativo, infatti, garantisce scenari eccezionali e avventure da vivere all'insegna dell'adrenalina. Ovviamente si tratta di un tutolo di nicchia, ma non per questo non valido.

In particolar modo la trama recita:

The Fisherman è per tutti gli amanti della natura e della pesca sportiva. Questa simulazione, realizzata da e per gli appassionati di pesca, ricrea fin nei minimi dettagli l'arte della pesca con un'autenticità senza pari. Che tu sia un pescatore alle prime armi o navigato, The Fisherman ti darà l'esperienza per migliorare le tue capacità di pesca nella vita reale. da Amazon.com

In particolar modo i giocatori possono sperimentare 19 ambientazioni realistiche e andare alla ricerca di ben 143 pesci diversi. In più è attribuita al player una grande possibilità di personalizzazione sia in termini di attrezzature che esche e così via.

Questa versione contiene al suo interno l'equivalente di 35 DLC e contenuti esclusivi.

Questa versione contiene al suo interno l'equivalente di 35 DLC e contenuti esclusivi.

