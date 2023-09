The Callisto Protocol PS5 a 21€: grande affare su Amazon

The Callisto Protocol è uno dei survival horror più interessanti usciti negli ultimi anni e ora puoi averlo su Amazon ad un prezzo incredibile di soli 21 euro. Come? Ti basta approfittare dello sconto automatico applicato al checkout sulla copia usata, che sarà praticamente come nuove, e che ti permette così di risparmiare parecchio rispetto al costo di listino.

The Callisto Protocol PS5: la copia usata in super offerta

La copia in questione è la Day One Edition che include il gioco base, ovviamente, ma ciò che la rende davvero speciale sono gli extra esclusivi. Riceverai una fantastica skin per il personaggio e le armi chiamata “Retro Prisoner”, che conferisce un tocco di nostalgia e stile al tuo protagonista. Inoltre, avrai accesso al pacchetto “Contraband“, un contenuto esclusivo riservato ai giocatori PlayStation.

The Callisto Protocol è un survival horror che ti catturerà fin dal primo istante. Creato dalla mente brillante di Glen Schofield, uno dei maestri del genere, il gioco ti trascina in un futuro lontano, nell’anno 2320. La location è altrettanto affascinante quanto inquietante: la luna morta di Giove, Callisto.

Ti ritroverai nei panni di Jacob Lee, un detenuto imprigionato nella spettrale prigione di Black Iron. Questo luogo oscuro e oppressivo è la cornice perfetta per un’esperienza horror indimenticabile. Oltre a sopravvivere agli orrori di Black Iron, dovrai anche svelare gli antichi segreti che si nascondono sotto e sopra la superficie della luna morta di Giove.

The Callisto Protocol per PS5

