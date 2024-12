Tesla annuncia l'arrivo della sua app per Apple Watch

Tramite un post sul sito ufficiale X, Tesla ha annunciato l’arrivo della sua app per Apple Watch come parte integrante dell’aggiornamento previsto per le festività di fine anno. Un annuncio atteso da settimane, in seguito alle indiscrezioni trapelate in concomitanza con il rilascio della nuova versione dell’app per iPhone con il supporto al nuovo iOS 18.

L’app ufficiale per Apple Watch consentirà ai possessori di una Tesla di utilizzare lo smartwatch come una chiave digitale, alla stregua di quanto già avviene con l’iPhone. Questo permetterà di sbloccare e avviare l’auto anche quando il telefono è scarico o si trova all’interno della vettura (può succedere in particolare quando si va a correre e si lascia la macchina al parcheggio, oppure durante le soste brevi).

Con la nuova app di Tesla per Apple Watch si potranno visualizzare la durata della batteria e i km ancora percorribili, aprire il bagagliaio e accendere il climatizzatore.

Nel frattempo, anche quest’anno Tesla si è confermata tra i marchi di riferimento nel panorama delle auto elettriche in Italia. Le stime parlano di circa 50.000 possessori di una Tesla nel nostro Paese, numero destinato a crescere nel corso dei prossimi anni anche alla luce dell’ottima efficienza dimostrata dalle vetture dell’azienda statunitense rispetto alla concorrenza.

Non resta dunque che attendere il rilascio ufficiale dell’app per Apple Watch. Da quanto si apprende, l’applicazione Tesla sarà disponibile sui dispositivi con a bordo il sistema operativo watchOS a partire dalla prossima settimana. Nell’immagine in evidenza potete vedere un’anteprima di come sarà la schermata principale dell’app.