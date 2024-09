Terremoto Annapurna: si è dimesso lo staff dei videogiochi

Una notizia clamorosa sconquassa l’industria dei videogiochi. Come riportato da Bloomberg, l’intero staff di Annapurna Interactive, la divisione videoludica della compagnia guidata da Megan Ellison, ha rassegnato le dimissioni.

I motivi sarebbero legati ad una disputa tra il presidente di Annapurna Interactive, Nathan Gary, e il suo team contro la figlia del miliardario Larry Ellison, per cercare di scorporare la divisione dedicata allo sviluppo dei videogiochi come una nuova entità indipendente. Ellison, stando a quanto fa sapere Bloomberg, si sarebbe ritirata dalle trattative provocando le dimissioni di Gary e altri dirigenti, seguito poi da due dozzine di dipendenti.

Annapurna Interactive nel caos: cosa succede adesso?

In una dichiarazione congiunta, Gary e il gruppo fanno sapere che tutti i 25 membri del team di Annapurna Interactive si sono dimessi collettivamente. Una decisione che viene definita come una delle più difficile che abbiano dovuto prendere e che di conseguenza non è stata presa alla leggera.

La risposta di Ellison, in una dichiarazione a Bloomberg News, non è tardata ad arrivare:

“La nostra priorità massima è continuare a supportare i nostri partner editori e sviluppatori durante questa transizione. Ci impegniamo non solo per la nostra attuale serie di giochi, ma anche per espandere la nostra presenza nello spazio interattivo mentre continuiamo a cercare opportunità per adottare un approccio più integrato alla narrazione lineare e interattiva tra film, TV, giochi e teatro“.

Gli sviluppatori di giochi che lavorano con Annapurna si sono subito messi al lavoro per trovare nuovi punti di contatto e capire se l’azienda onorerà gli accordi presi. Un portavoce della compagnia ha assicurato in tal senso che tutti i giochi e i progetti esistenti rimarranno sotto la responsabilità di Annapurna.

Annapurna Interactive è salita alla ribalta della scena videoludica pubblicando titoli acclamati dalla critica come Outer Wilds e i più recenti Stray e Cocoon. Il mese scorso era stata annunciata una collaborazione con Remedy Entertainment allo scopo di portare i franchise di Control e Alan Wake al cinema e in TV.