Termoventilatore: assomiglia a un Dyson, ma costa solo 24€

No, questo termoventilatore compatto non è un Dyson, ma l'estetica assomiglia parecchio e – soprattutto – è un prodotto decisamente valido. In un attimo, ottieni il calore che desideri, diffuso in modo uniforme attraverso attraverso le ventole in dotazione.

Non assomiglia ai prodotti del celebre brand nel prezzo: questo dispositivo lo porti a casa a 24€ circa appena con spedizioni assolutamente gratis.

Termoventilatore a ottimo prezzo su Amazon

Per combattere il freddo, ottenendo immediatamente il giusto calore, l'ideale è un prodotto compatto esattamente come questo. Lo accendi e decidi: preferisci che resti immobile oppure è meglio che – mentre la ventola gira – ci sia anche l'oscillazione del dispositivo stesso? In questo modo, puoi diffondere il calore in modo ancora più uniforme, arrivando a scaldare un'intera stanza.

La cosa interessante è che – dopo averlo usato per tutto l'inverno – spegni la parte relativa al calore e lo usi come un vero e proprio ventilatore, che ti permetterà di rinfrescare immediatamente l'ambiente. Semplicissimo da usare e configurare, ci sono tre pulsanti: uno posteriore principale e due sulla parte alta del device, utili a gestire oscillazione e ventole.

Insomma, un prodotto che usi per tutte le stagioni. Soprattutto, questo termoventilatore risponde a un'esigenza del momento: ottenere calore, nell'immediato, senza dover accendere già i caloriferi. Perfetto per l'utilizzo casalingo, è una valida soluzione anche da tenere in ufficio, sulla scrivania.

Insomma, questa chicca – che sembra un Dyson, ma non lo è e costa molto meno – a questo prezzo è un vero e proprio regalo. Portala a casa a 24€ circa appena e godi anche di spedizioni assolutamente gratis.