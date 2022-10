Termosifoni più caldi ed EFFICIENTI? 3 trucchi economici da provare subito

In generale, sprecare calore non è una buona idea. Non permettere ai termosifoni di funzionare al meglio in questo periodo è assolutamente un errore che non ci si può permettere. Sai che alcune piccole astuzie possono migliorare la resa del tuo impianto di riscaldamento? I caloriferi sono più caldi, ma soprattutto efficienti. Scopri questi 3 trucchi, che altro non sono che 3 utilissimi prodotti da pochissimi euro, che puoi trovare direttamente su Amazon. Eccoli tuti.

Termosifoni più caldi: i gadget da utilizzare assolutamente

Il primo prodotto è quello più particolare in assoluto. Si tratta del pannello termoriflettente, che piazzi in pochi secondi dietro il calorifero e ti permetterà finalmente di smettere di disperdere parte del calore, che viene puntualmente assorbito dal muro. Infatti, la parte posteriore degli elementi, tende proprio a scambiare il calore con le mura. Piazzando questi pannelli, questo scambio viene interrotto e non solo: il calore viene “spinto” verso l’interno della stanza, aumentando la resa degli elementi. Un problema al quale pensano in pochi, che si può tenere a bada con questo prodotto. Un pannello da 100X70 centimetri lo prendi a 11€ circa con spedizioni rapide e gratuite.

Il secondo prodotto è la valvola termostatica. Montandone una su un calorifero, potrai gestirne al meglio il livello di calore, rendendo l’intero impianto più efficiente. Perché? Semplice: se una stanza – come quella da letto – è più fredda, puoi impostare la valvola in modo che gli elementi funzionino al massimo. Se invece ci sono ambienti che vivi poco, o non vivi affatto, puoi chiudere completamente il calorifero oppure impostarlo al minimo. Giocando con le valvole, ottieni il caldo che desideri esattamente dove lo desideri. Sebbene si pensi che siano prodotti costosi, non è affatto così: da Amazon, puoi prenderne una di ottima qualità a 11,99€ appena. La monti in totale autonomia in pochi minuti e sei pronto a utilizzarla.

Per finire, se tutti gli accorgimenti sono stati presi, è bene guardarsi anche intorno. Hai mai provato a verificare se dalla soglia della porta passa dell’aria fredda? Un problema molto più comune di quanto si pensi, soprattutto se vivi in una casa indipendente. Dalla porta d’ingresso può entrare aria ghiacciata, che in parte vanifica il lavoro dell’impianto di riscaldamento. Un vero peccato. Per risolvere, ci sono nuove soluzioni, ben più efficaci dei classici paraspifferi, che puntualmente si staccano poco dopo. Io ce l’ho e l’ho montato proprio alla porta d’ingresso di casa. Mi piace perché si monta in un attimo, è dotato di doppia barriera, una all’esterno e una all’interno, contro l’aria fredda ed è resistente. In più, tiene fuori gli insetti ed è un gran vantaggio se abiti in una casa indipendente. Il modello lungo 94 centimetri, assolutamente accorciabile, lo prendi a 11,99€ appena.

Con una trentina di euro, quindi, puoi applicare questi 3 trucchi per rendere subito più efficaci i tuoi termosifoni e l’impianto di riscaldamento in generale. Astuzie semplici, che puoi applicare in totale autonomia, senza dover chiedere l’aiuto di professionisti. Li trovi tutti su Amazon e le spedizioni sono rapide e gratuite. Prodotti soggetti a scorte limitate a causa dell’elevata richiesta, potrebbero essere esauriti nel momento in cui tenterai l’acquisto.

