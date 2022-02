Termometro igrometro SMART di precisione a 14€: prezzaccio limitato

Un termometro igrometro smart, per garantirti sempre il massimo comfort ambientale. Con l’offerta lampo Amazon di oggi te lo accaparri a 14€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Termometro igrometro smart: utile e di design

Un dispositivo dotato di display super ampio, perfetto per controllare al volo diverse informazioni. La temperatura e l’umidità ambientali innanzitutto, ma non solo. È un prodotto in grado registrare, per i relativi parametri, anche il livello minimo e quello massimo raggiunti.

I dati fruibili a schermo sono aggiornati ogni due secondi: un vero e proprio tempo reale. In qualsiasi momento potrai comprendere il grado di comfort ambientale e decidere se è il caso di accendere un umidificatore, deumidificatore oppure i caloriferi.

Trattandosi si un prodotto smart, puoi collegarlo facilmente allo smartphone sfruttando il Bluetooth. In questo modo, tramite l’applicazione apposita, avrai la possibilità di controllare i dati direttamente dal tuo dispositivo e registrare le variazioni. L’ideale, ad esempio, se serve monitorare i valori ambientali di una cantina dov’è custodito il tuo vino preferito.

A questo prezzo, un prodotto così completo e preciso, è un autentico affare. Completa l’ordine adesso da Amazon per avere il tuo nuovo termometro igrometro smart a 14€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma dovrai essere rapido perché si tratta di un’offerta lampo, limitata a una manciata di ore.