Termometro igrometro by Xiaomi a 8€ per poche ore: BOMBETTA

Questo bellissimo termometro igrometro di precisione è parte dell'ecosistema di prodotti Xiaomi ed è un vero e proprio spettacolo. Un prodotto di altissima qualità, che ora prendi a prezzo ridicolo da Aliexpress grazie ai super sconti del momento. Non perdere l'occasione e portalo a casa a 8€ circa appena con spedizioni assolutamente economiche (2€ circa appena): completa rapidamente l'ordine per approfittarne.

Termometro igrometro by Xiaomi a prezzo ridicolo

Il brand Liorque ha realizzato questo gioiellino in collaborazione con il colosso cinese, badando con estrema attenzione alla qualità del prodotto. Un design elegante: a farla da padrone è l'enorme display ad alta visibilità. In grande, è ben messo in evidenza il livello di temperatura e umidità ambientali, con accanto i valori minimi e massimi delle ultime 24 ore.

Al centro c'è un grafico – aggiornato costantemente – che ti permette di capire al volo il grado di comfort ambientale. Super semplice da utilizzare, puoi decidere se sistemarlo a parete oppure su un mobile. Il funzionamento attraverso batteria ti libera dall'ingombro dei cavi.

I sensori all'interno sono ad altissima precisione e permettono l'aggiornamento in tempo reale del livelli di umidità e temperatura ambientali.

Insomma, questo termometro igrometro by Xiaomi è un piccolo concentrato di tecnologia, che adesso puoi portare a casa a prezzo minuscolo, ma solo per una manciata di ore ancora. Approfitta dell'offerta a tempo su Aliexpress e completa l'ordine: lo prendi a 8€ circa appena con spedizioni assolutamente economiche (2,10€).