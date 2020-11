Siete alla ricerca di un buon termometro digitale ad infrarossi per affrontare in sicurezza l’inverno e gestire al meglio il particolare periodo di pandemia? Su Amazon potrete trovarne un modello imbattibile nel rapporto qualità/prezzo a soli 6 euro con tanto di spedizione gratuita e protezione cliente Amazon, nonostante la vendita sia effettuata da un venditore esterno all’azienda.

Termometro digitale ad infrarossi della FlowerDas: caratteristiche principali

Si tratta del termometro digitale della FlowerDas che funziona semplicemente premendo il pulsante di misurazione e attendere il risultato dopo un secondo. Con questo termometro è possibile misurare rapidamente la temperatura interna ed esterna si delle persone che degli ambienti. Il sensore di temperatura a infrarossi avanzato con alta sensibilità garantisce l’alta precisione, offrendo la massima cura. Il termometro digitale presenta anche un grande schermo LCD retroilluminato per letture chiare dopo una misurazione a distanza di 1-5 cm dall’oggetto misurato.

Si tratta quindi di un termometro che non richiede alcun contatto, rendendolo sicuro e igienico per prevenire qualsiasi contagio. Il termometro digitale frontale è progettato per tutte le età, adulti, bambini e anziani. È possibile anche impostare l’unità di misura preferita tra Celsius e Fahrenheit.

Presente, infine, lo spegnimento automatico dopo 20 secondi di inutilizzo e la memorizzazione di ben 32 misurazioni per confrontare i cambiamenti della temperatura corporea nell’arco di un tempo predefinito. Tutto questo è possibile con una spesa di soli 6 euro con tanto di spedizione gratuita, ma non rapida (si parla di circa 3-14 dicembre come arco di tempo di arrivo).

