In Cina il colosso Tencent Games ha sviluppato un sistema di riconoscimento facciale che controlla e limita l'accesso dei minori ai videogiochi. Questo provvedimento asseconda la strada intrapresa dal governo cinese, il cui scopo è abbattere la dipendenza dei giovani limitando l'accesso ai videogiochi.

Il sistema si basa su un algoritmo di intelligenza artificiale che obbliga chiunque voglia accedere ai giochi sviluppati da Tencent, ad inquadrarsi per farsi riconoscere. In caso l'utente non abbia ancora raggiunto la maggiore età, gli sarà negato l'accesso ai giochi tra le 22:00 e le 08:00 del mattino. Il riconoscimento facciale è fondamentale per accedere ai server di gioco, che restano offline finché la procedurà non viene completata correttamente.

Il nuovo blocco sviluppato da Tencent si aggiunge ai provvedimenti introdotti dal governo cinese, che obbliga i giocatori a registrarsi con i propri dati reali (nome, cognome e data di nascita), limitando le ore di gioco dei minori e monitorandone gli acquisti in-game.

Per chi non dovesse conoscerla, Tencent Games è una delle multinazionali più importanti del settore videoludico, nel 2020 ha generato un profitto di circa 29.3 miliardi di dollari, classificandosi in prima posizione e superando in ordine Sony, Nintendo e Microsoft. Si occupa principalmente di giochi mobile, categoria che va per la maggiore in Cina e in molti paesi asiatici. Inoltre la compagnia cinese possiede Riot Games, storico studio di sviluppo dietro successi come League of Legends e Valorant.

