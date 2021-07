Il colosso cinese Tencent vorrebbe acquistare Crytek e avrebbe offerto 300 milioni di dollari, secondo quanto riportato da Julian Ropcke, giornalista del sito tedesco Bild.

Crytek è uno storico team di sviluppo che ha raggiunto il successo con il titolo FPS Crysis e il potente motore grafico CryEngine. Quest'ultimo è utilizzato dalla società anche per lo sviluppo di programmi di simulazione militare per i governi occidentali, proprio per questo molti dipendenti Crytek si sono detti preoccupati di una possibile aquisizione da parte di Tencent. Si tratta infatti di una realtà molto vicina al governo cinese, che inoltre ne possiede il 23% delle azioni.

Tencent è tra le aziende più importanti dell'industriua videoludica globale, basti pensare che nel 2020 ha generato un profitto di circa 29.3 miliardi di dollari, superando Sony, Nintendo e Microsoft. Di recente il colosso asiatico ha dichiarato di voler introdurre un sistema di riconoscimento facciale in Cina, per limitare l'accesso di bambini e ragazzi ai videogiochi, con lo scopo di abbattere la dipendenza dei giovani.

Ropcke ha dichiarato di conoscere altri dettagli riguardo la possibile acquisizione di Crytek, ma di non poterli ancora svelare per non tradire la fiducia delle proprie fonti.

