TEMU è tra le migliori app 2024 per Apple

TEMU è risultata tra le migliori app del 2024 menzionate nella classifica di Apple. Addirittura, si è aggiudicata il primo posto come applicazione più popolare negli Stati Uniti e in molti altri paesi. Probabilmente questo è il risultato di un buon lavoro e di tantissime offerte accessibili a buon prezzo, con un servizio ai clienti di qualità.

Un tale riconoscimento sottolinea anche il crescente successo dell’app di e-commerce cinese, in grado di offrire una vasta gamma di prodotti a prezzi estremamente competitivi. Questo shop online ha mantenuto la sua posizione di vertice non solo negli Stati Uniti, ma ha anche dimostrato una forte presenza internazionale, come ad esempio in Italia.

L’app di TEMU è al primo posto tra le più scaricate in 24 dei circa 30 mercati in cui Apple pubblica classifiche localizzate: Canada, Regno Unito, Germania, Spagna e Australia. In Giappone, Italia e Francia si è posizionata al secondo posto, confermando la sua popolarità globale.

TEMU sta mettendo pressione ai giganti dell’e-commerce

Nonostante le ultime vicissitudini, TEMU sta mettendo pressione sui giganti dell’e-commerce come Amazon. Infatti, quest’ultimo ha lanciato sezioni dedicate a prodotti scontati per competere direttamente con TEMU e SHEIN. Inoltre, il suo successo non si limita solo alle classifiche di download. L’app ha ricevuto altri riconoscimenti in tutto il mondo:

Polonia : ha vinto il Blix 2024 Best Promotion Award;

: ha vinto il Blix 2024 Best Promotion Award; Giappone : compare tra i Top 30 Hit Products of 2024 da Nikkei Trendy;

: compare tra i Top 30 Hit Products of 2024 da Nikkei Trendy; Giappone: ha ottenuto l’Excellence Award nella categoria shopping del Best App Award 2024.

Questi riconoscimenti testimoniano l’impatto positivo che questa app di shopping online sta avendo sui consumatori a livello globale. Insomma, traguardi importanti che sembrano promettere un futuro interessante per questo e-commerce.

Tuttavia, TEMU potrebbe dover affrontare a breve alcune sfide. Ad esempio, alcuni funzionari statunitensi stanno cercando di aumentare le tariffe sulle importazioni cinesi e di chiudere – a detta loro – eventuali scappatoie che permettono a questi negozi di vendere a prezzi così bassi.