Televisore Samsung Neo QLED 8K: oggi risparmi 1500€, ma bisogna essere veloci

Il Samsung QE65QN900DTXZT è uno dei televisori più avanzati sul mercato: offre una qualità visiva senza precedenti grazie alla tecnologia Neo QLED 8K. Attualmente è disponibile su Amazon a 3.998,99€, con un importante risparmio rispetto al prezzo originale di 4.455,99€.

È importante notare che in passato questo modello è stato offerto a un prezzo di ben 5.499€, il che rende il prezzo attuale decisamente interessante. Insomma, si tratterebbe di un enorme risparmio di ben 1500€ sul prezzo di lancio.

Il Processore NQ8 AI Gen3 di Samsung è il cervello dietro l’incredibile qualità dell’immagine di questo televisore, utilizzando l’intelligenza artificiale per eseguire upscaling a 8K, migliorando ogni dettaglio visivo per offrire immagini straordinariamente nitide e realistiche.

Il design Infinity Air rende questo televisore non solo una potenza tecnologica ma anche un oggetto di design elegante che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico moderno. Il bordo quasi inesistente del display crea un effetto immersivo che migliora ulteriormente l’esperienza visiva.

Questo modello supporta Dolby Atmos e la tecnologia Q-Symphony, che permette al suono del televisore di sincronizzarsi perfettamente con le soundbar compatibili, offrendo un’esperienza audio che avvolge lo spettatore. La frequenza di aggiornamento di 240 Hz assicura una fluidità delle immagini eccezionale, particolarmente apprezzabile durante la visione di eventi sportivi o giochi d’azione ad alta velocità.

Il televisore è inoltre dotato di integrazioni smart avanzate, con supporto per Alexa, Bixby e Google Assistant, consentendo un controllo vocale intuitivo e la gestione di altri dispositivi smart home direttamente dal televisore. Non sappiamo quanto durerà ancora questa offerta: il nostro consiglio è di fare in fretta e approfittare subito di questa promozione. Il rischio è che torni molto presto a prezzo pieno.