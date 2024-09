Telepass Plus: i nuovi clienti ricevono un anno gratis e 20% di cashback

Servizi come Telepass permettono sicuramente di risparmiare una notevole quantità di tempo, specialmente per chi viaggia in autostrada ogni giorno. Fino al 4 settembre, è attiva una promozione che permette di ottenere canone zero per un anno e 20% di cashback sui pedaggi, attivando Telepass Plus.

Come accedere alla promozione Telepass Plus

La promozione, come anticipato, è valida fino al 4 settembre, inserendo il codice PLUS2408 in app. Chi non è ancora cliente, attivando Telepass Plus riceverà canone gratuito per 12 mesi e il 20% di cashback sui pedaggi fino al 30 settembre; chi invece ha già un’offerta attiva, può aggiungere i servizi Plus continuando a pagare solo il canone del dispositivo. Anche in questo caso, riceverà il 20% di cashback sui pedaggi, fino al 30 settembre. Per entrambe le offerte, il cashback ha un limite di 25 euro sul servizio di telepedaggio ed è valido solamente in Italia.

Parlando di numeri e costi, se non sei cliente riceverai:

Dispositivo (Contratto Telepass Base) a 0 euro per un anno invece di 3,66 euro al mese; gratis: spedizione e dispositivi colorati, Telepass Inter o il dispositivo FIGC;

(Contratto Telepass Base) a 0 euro per un anno invece di 3,66 euro al mese; gratis: spedizione e dispositivi colorati, Telepass Inter o il dispositivo FIGC; Servizi in app (Contratto Telepass Plus) a 0 euro per un anno anziché 1,24 euro al mese, include offerte per treni, taxi, monopattino, carburante, strisce blu, skipass, voli e molto altro.

Se, invece, sei un cliente Base riceverai:

Dispositivo (Contratto Telepass Base) a 3,66 euro al mese (invece di 3,90 euro al mese);

(Contratto Telepass Base) a 3,66 euro al mese (invece di 3,90 euro al mese); Servizi in app (Contratto Telepass Plus) a 0 euro fino al 31 dicembre 2025 (anziché 1,24 euro al mese) e include sempre offerte per treni, taxi, monopattino, carburante, strisce blu, skipass, voli, etc.

Tutto ciò che è incluso con Telepass Plus

Attivando Telepass Plus, gli utenti ricevono a casa un dispositivo Telepass Slim colorato senza costi di attivazione e spedizione, che permette di associare due targhe e accedere a tutti e 23 i servizi di mobilità Telepass inclusi. Tra questi, sottolineiamo i principali: sconti fino al 100% su 16 tratte autostradali, parcheggi convenzionati, strisce blu solo per il tempo di sosta effettivo, servizi per l’automobile, offerte per utilizzare mezzi pubblici e per spostarsi in città e diversi pass, come Skipass da usare in montagna.

Puoi accedere alla promozione Telepass Plus direttamente scaricando l’applicazione mobile: inserendo il codice PLUS2408, se sei un nuovo cliente, il primo anno è gratuito (poi 4,90 euro al mese) e ricevi il 20% di cashback.