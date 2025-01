Telepass Base: ricevi un anno di canone gratis e il 50% di cashback

Sei pronto a dire addio alle code ai caselli? Con la nuova promozione Telepass Base, attivando il servizio entro il 31 gennaio 2025, puoi ottenere 1 anno di canone gratuito (invece di 3,90 euro al mese) e il 50% di cashback sui pedaggi effettuati dal 20 dicembre 2024 al 15 febbraio 2025.

Telepass: come ricevere un anno gratis

Come attivare la promo? Per accedere a questa imperdibile offerta, basta attivare Telepass Base utilizzando il codice PROMOBASE direttamente in app oppure online. I vantaggi sono innumerevoli, specialmente se viaggi spesso in autostrada oppure utilizzi uno dei servizi affiliati.

Tra questi, segnaliamo:

Pedaggi senza attese : paga automaticamente con il dispositivo Telepass

: paga automaticamente con il dispositivo Telepass Soste facili e veloci : parcheggia sulle strisce blu e nei parcheggi convenzionati di aeroporti, stazioni e fiere

: parcheggia sulle strisce blu e nei parcheggi convenzionati di aeroporti, stazioni e fiere Accesso facilitato all’Area C di Milano: registra la tua targa e lascia che sia Telepass a occuparsene

di Milano: registra la tua targa e lascia che sia Telepass a occuparsene Traghetti senza stress : usa il dispositivo per imbarcarti sullo Stretto di Messina

: usa il dispositivo per imbarcarti sullo Stretto di Messina Skipass integrato : accedi alle piste da sci in tutta comodità

: accedi alle piste da sci in tutta comodità Fast Track negli aeroporti: riduci i tempi di attesa ai controlli di sicurezza

Con Telepass Base puoi scegliere il dispositivo nel colore che preferisci, per viaggiare con stile e praticità. Inoltre, puoi associarlo a due targhe per una maggiore flessibilità. Attivando l’opzione Twin, potrai ottenere un secondo dispositivo a canone zero per 2 anni, ideale per chi ha più veicoli in famiglia.

Approfitta della promo Telepass Base entro il 31 gennaio 2025: inserisci, in fase di registrazione (che può essere effettuata anche online) il codice PROMOBASE per ricevere un intero anno di canone gratuito e il 50% di cashback sui pedaggi fino al 15 febbraio.