Telepass Base, promo per i nuovi clienti: sei mesi gratis e cashback sui parcheggi

Vorresti attivare Telepass per risparmiare tempo ai caselli e ottenere vantaggi per i tuoi viaggi? Questo è il momento giusto: è infatti disponibile una nuova promozione, che ti permette di attivare l’abbonamento Telepass Base a canone zero per i primi sei mesi e di ottenere un cashback del 15% sui parcheggi. Hai tempo fino al 31 marzo!

Telepass Base gratis: come attivare la promo

La promozione è valida esclusivamente per i nuovi clienti che non sono stati clienti Family e/o Plus negli ultimi 30 giorni. Abbonandoti, riceverai sei mesi gratuiti e il 15% di cashback sui parcheggi fino al 31 dicembre 2025 (esclusa la tassa di servizio sulle strisce blu, se prevista). Inoltre, avrai l’opportunità di scegliere il dispositivo Telepass del colore che preferisci: rosso, nero, giallo, verde o arancione.

Come ben saprai, Telepass non è solo un modo per evitare le code ai caselli autostradali, ma il servizio offre anche numerosi vantaggi. Più precisamente, sottoscrivendo il piano Base, potrai:

Pagare la sosta sulle strisce blu direttamente dall’app

direttamente dall’app Utilizzare le vignette elettroniche per il pagamento dei pedaggi anche all’estero

per il pagamento dei pedaggi anche all’estero Accedere al traghetto sullo Stretto di Messina più rapidamente

più rapidamente Associare due targhe diverse allo stesso dispositivo e pagare i pedaggi con addebito ogni 3 mesi

diverse allo stesso dispositivo e pagare i pedaggi con addebito ogni 3 mesi Sconti fino al 100% su 17 tratte autostradali

Questi sono soltanto alcuni dei vantaggi di Telepass Base. Una volta scaduti i sei mesi gratis, l’abbonamento proseguirà a 3,90 euro al mese. Per abbonarti a Telepass Base e accedere alla promozione, attiva fino al 31 marzo, ti basterà accedere al sito web ufficiale e attivare il servizio. Riceverai anche un codice promozionale per ottenere il 15% di cashback sui parcheggi, fino al 31 dicembre.