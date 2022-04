Telepass addio: arriva UnipolMove che costa la metà con 6 mesi gratis

Quanti resteranno con Telepass dopo il tanto agognato annuncio di un futuro aumento del 45% sul canone del servizio? Se la risposta appare ovvia, lo diventa ancora di più se si pensa che UnipolSai ha appena lanciato il suo nuovo UnipolMove.

Si tratta di uno strumento identico al classico Telepass che permette di pagare l'autostrada, proprio come lo strumento che offre l'azienda italiana che da anni detiene il monopolio in questo settore. Non solo sarà possibile evitare le file ai caselli, ma grazie a UnipolMove è possibile pagare anche parcheggi blu, bollo auto, rifornimenti carburante e, ci auguriamo non vi capiti mai, anche multe.

Insomma, UnipolSai ha creato un'alternativa davvero interessante non solo nei servizi che offre, ma anche nel prezzo. Infatti, oltre a offrire una prova gratuita di 6 mesi, UnipolMove costa esattamente la metà di Telepass. Il suo canone mensile è di 1 euro al mese, perciò 12 euro l'anno e il secondo dispositivo, qualora fosse necessario, cpsta solo 0,50 euro al mese, quindi 6 euro l'anno.

Telepass e UnipolMove: chi vincerà

Chi uscirà vincitore da questa guerra commerciale? Telepass, che ha annunciato un rincaro pari al 45% dal 1° luglio sull'abbonamento Telepass Family, o UnipolMove, che ha lanciato il suo servizio a un costo super vantaggioso con 6 mesi di prova completamente gratis?

Il tempo darà risposta, ma la certezza matematica è che per Telepass sembra essere finito il monopolio dei pagamenti digitali in mobilità. UnipolSai ha infatti confezionato un prodotto di tutto rispetto che, in quanto a servizi, non è di certo da meno. UnipolMove è:

capillare : acquisto online, su app o in qualsiasi Agenzia UnipolSai presente su tutto il territorio;

: acquisto online, su app o in qualsiasi Agenzia UnipolSai presente su tutto il territorio; smart : comoda gestione dall'Area Riservata sul sito web o dall'App ufficiale per consultare movimenti, gestire l'offerta e ricevere assistenza;

: comoda gestione dall'Area Riservata sul sito web o dall'App ufficiale per consultare movimenti, gestire l'offerta e ricevere assistenza; conveniente : non solo costa la metà rispetto a Telepass, ma prevede anche sconti su prodotti e servizi del Gruppo Unipol;

: non solo costa la metà rispetto a Telepass, ma prevede anche sconti su prodotti e servizi del Gruppo Unipol; sicuro : furto e smarrimento del dispositivo non costano nulla;

: furto e smarrimento del dispositivo non costano nulla; libero : non esistono vincoli perché è possibile recedere in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi;

: non esistono vincoli perché è possibile recedere in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi; pratico: il secondo dispositivo costa solo 0,50 euro al mese.

UnipolMove si può acquistare comodamente online, sull'applicazione dedicata o presso l'Agenzia UnipolSai più vicina a te. Telepass ora ha un concorrente che costa meno e offre tanto. Chissà cosa si inventerà nei prossimi giorni.

Vodafone, invece, sta regalando un abbonamento a Telepass Family ad alcuni suoi clienti.