Telepass, a ottobre ricevi fino a 120 euro di cashback e canone azzerato

Per tutto il mese di ottobre, e fino al 10 novembre, è attiva una nuova promozione Telepass dedicata ai nuovi clienti. Attivando Telepass è possibile ricevere fino a 120 euro di cashback sui servizi Plus e canone azzerato fino al 30 giugno 2026, oltre a un dispositivo Telepass Slim gratis. È disponibile una promozione simile, con qualche modifica, anche per chi è già abbonato al servizio Telepass: scopriamo entrambe le promozioni in questo articolo.

Nuovo utente Telepass? Ecco cosa fare

I nuovi utenti, per aderire alla promozione, dovranno semplicemente attivare Telepass Plus entro il 10 novembre. L’offerta include:

Dispositivo Telepass Slim gratis (con attivazione e spedizione senza costi) con 23 servizi di mobilità e 2 targhe associate per dispositivo;

(con attivazione e spedizione senza costi) con 23 servizi di mobilità e 2 targhe associate per dispositivo; Fino a 120 euro di cashback su carburante, strisce blu e tutti gli altri servizi Plus in app;

su carburante, strisce blu e tutti gli altri servizi Plus in app; Canone azzerato fino al 30 giugno 2026 e secondo dispositivo gratis per un anno;

fino al 30 giugno 2026 e secondo dispositivo gratis per un anno; Tutti i servizi pedaggi e soste inclusi: autostrada, parcheggi convenzionati, Area C Milano, Memo, traghetto sullo Stretto di Messina, strisce blu e vignette;

pedaggi e soste inclusi: autostrada, parcheggi convenzionati, Area C Milano, Memo, traghetto sullo Stretto di Messina, strisce blu e vignette; Tutti i servizi mobilità inclusi: taxi, mobilità condivisa, treni, mezzi pubblici, pullman, navi e traghetti

Altri servizi extra: skipass, food & drink, pagoPA.

Una volta attivato Telepass Plus, ti basta inserire il codice PLUS2024 in app entro 7 giorni dall’attivazione del contratto per ricevere fino a 120 euro di cashback da utilizzare sul servizio carburante e sugli altri servizi Plus.

Sei già utente Telepass? Aggiungi Plus

La promozione è valida anche se sei già cliente Telepass: ti basta aggiungere Plus al tuo abbonamento entro il 10 novembre e non solo riceverai fino a 120 euro di cashback sui servizi, ma non pagherai alcun canone aggiuntivo fino al 30 giugno 2026. Anche in questo caso, devi inserire in app il codice PLUS2024 entro 7 giorni dall’attivazione del contratto per aderire alla promozione.

I servizi sono gli stessi, tuttavia non riceverai gratuitamente un nuovo dispositivo Telepass; il costo, inoltre, resterà quello di abbonamento a 3,90 euro al mese. I servizi Plus, invece, saranno a canone zero fino al 30 giugno 2026. In più, hai la possibilità di aggiungere un secondo dispositivo gratis per sempre.