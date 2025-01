Telegram introduce una funzionalità contro le truffe

Telegram, la nota e diffusa app di messaggistica istantanea, ha recentemente introdotto un’innovativa funzionalità che promette di rivoluzionare il modo in cui gli account vengono verificati sulla piattaforma. Questo nuovo sistema di verifica di terze parti rappresenta un significativo passo avanti nella lotta contro le truffe online e la disinformazione.

Si tratta di un meccanismo molto interessante che si basa su un approccio che possiamo definire a cascata:

figure pubbliche e famose o aziende già verificate su Telegram possono ora verificare altri account a loro volta; chi verifica deve possedere un bot ufficiale fornito e controllato dall’app di messaggistica; ogni utente in grado di verificare avrà un’icona unica che apparirà accanto ai nomi degli account che ha verificato.

Ad esempio, questo sistema permette a un’azienda di verificare i propri dipendenti. Così si crea una rete di fiducia all’interno della piattaforma. Grazie a questo sistema di controllo si limiteranno quindi possibili truffe online, fake news e disinformazione.

Vantaggi e implicazioni della novità di Telegram

Questo nuovo sistema annunciato da Telegram promette di prevenire le truffe riducendo drasticamente la possibilità di impersonificazione. Infatti, molto spesso le vittime si trovano a credere di comunicare con un’azienda ufficiale quando al contrario si tratta di criminali che la impersonificano.

Inoltre, l’applicazione di questa novità aumenterà la trasparenza nell’ecosistema dell’app. Gli utenti potranno vedere i dettagli sulla verifica aprendo il profilo dell’account. In questo modo tutto è trasparente e accessibile a chiunque, non lasciando spazio a dubbi o perplessità.

Infine, Telegram ha elevato gli standard, grazie a questo nuovo sistema, stabilendo un nuovo benchmark per le piattaforme social in termini di sicurezza. Il caso di app sponsorizzate sui social che promettono guadagni e rubano soldi è un esempio di come i sistemi di sicurezza e controllo al momento presentano dei limiti.

Altre novità dell’aggiornamento

L’update in questione non si limita solo al sistema di verifica. Infatti, Telegram introduce anche:

nuovi filtri di ricerca per chat private, gruppi e canali;

per chat private, gruppi e canali; emoji personalizzate per i nomi delle cartelle;

per i nomi delle cartelle; reazioni ai messaggi di servizio;

ai messaggi di servizio; possibilità di trasformare i regali in NFT.

Questo aggiornamento di Telegram non solo migliora la sicurezza degli utenti contro truffe online e disinformazione, ma apre anche nuove possibilità per la verifica dell’identità online, ponendo le basi per un ecosistema digitale più affidabile e trasparente.