Telegram: il trucco per recuperare all'istante i vecchi messaggi

Telegram, aggiornamento dopo aggiornamento, mette a disposizione diverse nuove funzionalità che contribuiscono a migliorare nettamente l'esperienza degli utenti. Tuttavia, alcune di queste possibilità sono disponibili da sempre ma, per un motivo o per un altro, vengono poco utilizzate nonostante la loro estrema efficacia.

Come ritrovare un vecchio messaggio su Telegram

Non è raro che si presenti l'esigenza di rileggere un messaggio inviato o ricevuto tempo fa su Telegram. L'operazione non sempre si rivela immediata, vuoi perché magari non ricordiamo in quale precisa chat sia stato condiviso, vuoi perché abbiamo dimenticato la data esatta durante la quale sia stato inoltrato.

Scorrere tutte le conversazioni a ritroso si traduce in un eccessivo spreco di tempo, e non è detto che si arrivi al risultato sperato. Nel caso in cui ricordassimo anche una sola parola scritta nel messaggio in questione, basterebbe semplicemente cercarla. Per cui, dopo aver effettuato l'accesso all'applicazione, cliccate sul simbolo della lente d'ingrandimento in alto a destra e digitate il termine di ricerca.

Al di sotto della sezione “Ricerca globale” troverete anche la sezione “Messaggi“, ed è proprio lì che verranno elencati tutti i precedenti messaggi con all'interno la parola da voi scelta. Sarà poi sufficiente cliccare sul messaggio di vostro interesse ed ecco che, all'istante, Telegram vi riporterà indietro a quella specifica data nella chat.