Telegram: il trucco per utilizzarla come un vero e proprio blocco note

Al giorno d'oggi, Telegram è certamente una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate: la sua estrema duttilità ne ha decretato il successo. Per esempio, non tutti sono al corrente del fatto che il servizio possa essere sfruttato anche per la memorizzazione di appunti.

Come salvare note, foto e video su Telegram

La funzionalità che andremo a descrivere riguarda tutte le versioni di Telegram, da quella web a quella per smartphone e tablet. Dopo aver effettuato l'accesso, vi troverete di fronte alla lista delle chat intrattenute fino a quel momento. Nel suddetto elenco farà la sua comparsa anche la sezione “Messaggi salvati”.

Sarete al cospetto di una sorta di archivio nel quale memorizzare tutto ciò che potrebbe tornarvi utile in un secondo momento o anche, come detto, scrivere note personali a cui solamente voi avrete accesso. Sarà possibile aggiungere qualunque tipo di contenuto, come foto o video, e non solo appunti testuali.

L'aspetto positivo risiede nel fatto che non sarà necessario avere a portata di mano lo smartphone per consultare la sezione “Messaggi salvati”: da qualunque dispositivo su cui abbiate memorizzato il vostro account di Telegram potrete visionare ed eventualmente modificare l'archivio personale.