Telegram: il trucco per creare una chat segreta inviolabile

Per portare la sicurezza delle tue chat di Telegram ad un livello superiore, devi sapere che da tempo la celebre applicazione di messaggistica istantanea rende disponibile la possibilità di effettuare chat segrete con i tuoi contatti.

Come avviare una chat segreta su Telegram

A differenza delle conversazioni tradizionali, le chat segrete non vengono salvate sui server di Telegram ma, grazie alla crittografia end-to-end, viaggiano direttamente tra i dispositivi di mittente e destinatario. La procedura da seguire su Android è davvero semplice (molto simile anche su iOS):

per prima cosa, avvia l'applicazione e clicca sul simbolo della matita in basso a destra;

tra le opzioni che compariranno subito dopo, scegli la voce “Nuova chat segreta” e indica la persona con cui vuoi conversare;

Dopo che quest'ultima avrà accettato il tuo invito, potrete iniziare a chattare.

Tra gli aspetti interessanti delle chat segrete vi è l'impossibilità di catturare screenshot. Inoltre, è previsto un timer di autodistruzione, la cui durata potrà essere scelta da te cliccando sull'icona del cronometro. Purtroppo, almeno per ora, la funzione della chat segreta non è prevista per Telegram desktop e web.