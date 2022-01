Telegram: il trucco immediato per convertire i video in GIF

Telegram non è solo una delle più note applicazioni di messaggistica istantanea, nonché l'alternativa preferita rispetto a WhatsApp: può rivelarsi estremamente utile anche per convertire i video presenti in galleria nel formato GIF.

Come trasformare i video in GIF utilizzando Telegram

Per cominciare, avviate Telegram e cliccate in corrispondenza della chat in cui volete inviare il contenuto (vi suggeriamo di sfruttare la sezione Messaggi Salvati per i vostri test). A questo punto, cliccate sul simbolo della graffetta e, successivamente, sull'icona della galleria: potrete scegliere se registrare un video sul momento oppure caricarne uno già memorizzato sullo smartphone.

In fase di selezione, non cliccate in corrispondenza dei cerchi in alto a destra di ogni anteprima: per accedere all'editor è importante cliccare sull'anteprima vera e propria. Dopodiché, avrete la possibilità di modificare la lunghezza del filmato e di silenziarlo, cliccando sulla piccola icona a sinistra raffigurante un altoparlante:

Questa è l'azione fondamentale da compiere perché il video si trasformi in GIF, come mostra il seguente screenshot:

Noterete voi stessi che, dopo aver cliccato sul pulsante Invio, il filmato in questione sarà condiviso nella chat di Telegram in formato GIF che, in buona sostanza, rappresenta un video privo di flusso audio.