Telegram Desktop, importante aggiornamento: le novità della versione 3.3

Dopo avervi parlato dell'aggiornamento relativo alla versione mobile di Telegram, scopriamo tutti i cambiamenti che invece coinvolgono la versione Desktop della celebre applicazione di messaggistica istantanea.

Telegram: nuove funzioni per la versione 3.3 su Desktop

Di seguito riportiamo il contenuto del changelog:

I creatori di contenuti possono limitare la capacità di salvare media, effettuare screenshot e inoltrare messaggi dai loro gruppi e canali;

Elimina i messaggi nelle chat private in base a una data specifica o a un periodo di tempo;

Scrivi a nome di uno dei tuoi canali nei gruppi pubblici e nei commenti dei canali;

Quando richiedi l’accesso a una community e il suo amministratore o bot ti contatta con un messaggio, vedrai da quale chat proviene nella parte superiore della chat;

I bot con permessi admin ora potranno chiedere agli utenti di completare delle azioni prima di essere autorizzati a unirsi – per esempio, accettare le regole della community, superare un test, o fare una donazione ai creatori di contenuti.

Possiamo chiaramente notare molti elementi in comune con il recente update del client per smartphone e tablet, come la possibilità di eliminare messaggi in riferimento ad uno specifico periodo. Questo è senza dubbio positivo, indice di una profonda attenzione da parte del team di sviluppo nei confronti di tutte le versioni di Telegram attualmente disponibili per gli utenti.