Telegram 8.5, novità dell'ultimo aggiornamento: sticker video e altro

Nuovo aggiornamento per Telegram, giunta alla versione 8.5 e già disponibile per i sistemi operativi Android e iOS. Sticker video, Reazioni migliorate e non solo.

Tutte le novità di Telegram 8.5

Innanzitutto, viene aggiunto il supporto per gli sticker convertiti dai video, in modo che chiunque possa facilmente creare sticker animati con l'aiuto di qualsiasi programma di editing video.

Le Reazioni hanno ora animazioni più compatte e sono dotate dello stato di lettura. Oltre a 5 nuove Reaction, è disponibile un ulteriore pulsante con il simbolo del cuore che ti avviserà qualora i tuoi messaggi dovessero ricevere reazioni non ancora viste.

Nel changelog dell'ultima versione di Telegram individuiamo anche i seguenti punti:

Quando passi ai successivi canali non letti o ti sposti tra le chat, tieni premuto il pulsante ‘Indietro' per tornare a una chat specifica. Le chat aperte da messaggi inoltrati, link, username, profili, ecc. saranno aggiunte alla lista.

Migliorata la qualità delle chiamate, aggiunto il supporto per la traduzione alle pagine Apertura rapida (e nelle bio su iOS), aggiunta l'opzione per inviare messaggi silenziosi dal menu di condivisione ed altri miglioramenti.

L'aggiornamento è già disponibile per tutti gli utenti iOS e per chiunque abbia scaricato Telegram per Android direttamente da telegram.org/android: la versione del Google Play sarà disponibile nelle prossime ore.