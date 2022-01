WhatsApp: le Reazioni ai messaggi sono più vicine che mai

Si vocifera da tempo in merito alle Reazioni per i messaggi di WhatsApp: secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, l'attesa funzionalità sarebbe ormai ad un passo dal rilascio ufficiale.

Reaction in arrivo su WhatsApp: nuovi segnali sulla versione Beta

Come sempre, a fornire ghiotte anticipazioni circa le future novità della popolare app di messaggistica istantanea ci ha pensato lo staff di WABetaInfo. Sembra infatti che WhatsApp Beta per iOS in versione 22.2.72 abbia aggiunto un'inequivocabile voce nel menu delle impostazioni, come mostra lo screenshot che condividiamo di seguito:

Come potete notare, l'ultima opzione mostrata nell'elenco si riferisce alla possibilità di abilitare o meno le notifiche nel momento stesso in cui altri utenti dovessero reagire ad un nostro messaggio inviato in chat. Per adesso non è ancora possibile utilizzare le Reaction, neppure a bordo della versione Beta per iOS a cui ci stiamo riferendo. Tuttavia, considerando gli ultimi incoraggianti segnali, è facile prevedere che le Reazioni possano essere disponibili sul client ufficiale di WhatsApp già nelle prossime settimane.