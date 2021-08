Volete un nuovo smartphone ma avete un budget molto ristretto (meno di 100€)? Abbiamo le soluzioni che fanno al caso vostro. Ecco tre telefoni dal costo contenuto presenti su Amazon in questo caldo mese estivo. Che sia per voi, per un vostro familiare, amico/a, parente, il prodotto che sceglierete da questa classifica renderà chiunque felice. Stiamo parlando di device dal rapporto qualità-prezzo incredibile.

Telefoni da 100€: tre modelli per tutte le esigenze

Motorola E7 è il primo della lista: 99,00€ e passa la paura. Bel design, un pannello da 6,5 pollici addirittura AMOLED (un risultato incredibile per questa categoria), supporto al 4G LTE, 2 GB di memoria RAM, 32 GB di spazio interno per giochi, app, foto, video e canzoni, colorazioni Dark Grey, Android 10, autonomia TOP con batteria da 4000 mAh e due fotocamere posteriori con LED al seguito. Best-buy senza se e senza ma. PS: fotografie perfette anche al buio!

Xiaomi Redmi 9A è il cugino rivale del Motorola. Vanta specifiche tecniche molto simili, pannello anteriore da 6,53″ LCD, batteria da ben 5000 mAh (è un BATTERY-PHONE), processore octa-core con 2 GB di RAM, 32 GB di storage ma c'è una sola fotocamera da 13 MPX. Costa 99,99€.

Preferite una maggior autonomia o un pannello più risoluto in un device? Fatecelo sapere.

Il terzo modello è di Blackview. Si chiama A60 porta a casa ad un prezzo RIDICOLO. Solo 83,99€. Display HD+ da 6,1 pollici con selfiecam incastonata in un foro a goccia, cornici strette, ben due fotocamere al posteriore, processore potente con otto core sempre veloci e prestanti in ogni scenario d'utilizzo. 3 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, con possibilità di espandere il tutto mediante microSD. Ci sono un po' di carenze è vero, ma tutto è giustificato dal costo supercontenuto. È Dual SIM, h aun bel design e una colorazione blu davvero accattivante, batteria da 4080 mAh e una selfiecam da 5 Mpx adatta per le videocall di lavoro e di piacere. Se non avete troppe esigenze, QUESTO è il telefono under 100€ che fa per voi.

