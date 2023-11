Telecomando Vocale Alexa: un'altra OCCASIONE per il Black Friday

Hai mai desiderato un telecomando che risponda al tuo comando vocale e semplifichi la tua esperienza di intrattenimento? Ora è il momento perfetto per accontentarti, grazie alle imperdibili offerte del Black Friday su Amazon, che includono il telecomando vocale Alexa con uno sconto del 25%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 29,99 euro.

Telecomando Vocale Alexa: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente a questo prezzo

Immagina di dire “Alexa, trova il mio telecomando” e sentirlo emettere un suono distintivo, evitando l’infinita ricerca tra i cuscini. Con questo innovativo dispositivo, puoi sfruttare l’assistente vocale Alexa tramite l’App Alexa, l’App Fire TV o direttamente dal telecomando. La comodità è a portata di voce.

Una delle caratteristiche più sorprendenti è la pratica retroilluminazione dei pulsanti, attivata dal movimento. Ora puoi goderti una serata film anche nelle stanze più buie, senza dover affaticare gli occhi alla ricerca dei comandi giusti.

La personalizzazione raggiunge un nuovo livello con due pulsanti dedicati che puoi configurare con le tue scelte rapide, rendendo più veloce l’accesso ai tuoi canali preferiti, alle app e a vari comandi di Alexa. Inoltre, un apposito pulsante per le cuffie semplifica l’associazione veloce e senza fili delle tue cuffie Bluetooth.

Il telecomando vocale Alexa è dotato di comandi integrati per la TV, consentendoti di gestire accensione, volume e navigazione dei canali con facilità. Tutto questo da un unico telecomando, eliminando la necessità di avere diversi dispositivi a portata di mano.

Usa la tua voce per controllare programmi, app, volume e dispositivi per Casa Intelligente compatibili, grazie alla funzione “Premi e chiedi ad Alexa”. Compatibile con la maggior parte dei lettori multimediali Fire TV e Smart TV con Fire TV integrato, questo telecomando è un accessorio versatile e indispensabile per il tuo sistema di intrattenimento.

Approfitta ora di questa offerta speciale sultelecomando vocale Alexa per migliorare la tua esperienza televisiva. Godi di tutte le funzionalità avanzate di Alexa a un prezzo scontato di soli 29,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.