Telecomando UNIVERSALE per qualunque marchio: con comandi smart TV

Un telecomando universale che Meliconi ti mette a disposizione. Un vero e proprio gioiellino che è compatibile con tutti i marchi sul mercato (sono veramente pochi quelli che non rientrano nella lista) e senza difetti. Semplice da configurare e con pulsanti dedicati anche all’aspetto smart del tuo televisore.

Il tuo fa le bizze e non vuole funzionare più? Prendi la palla al balzo e porta a casa questo gioiellino con sconto del 29%. Acquistalo su Amazon a soli 14,99€ con un click rapido.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecomando universale firmato Meliconi: per tutti i televisori

Il telecomando universale di Meliconi è eccezionale sotto tutti i punti di vista. Sicuramente questo marchio non ti è nuovo quindi sai che è una garanzia e ti puoi affidare. Da abbinare al tuo televisore è semplice, c’è una configurazione da fare ma nella confezione trovi le istruzioni per filo e per segno. Anche da principiante ti assicuro che non è affatto difficile.

Sicuramente è compatibile con tutti i dispositivi che hai a casa visto che è stato progettato per supportare 1500 marchi diversi e 5000 apparecchi differenti. Sul sito del produttore trovi la lista completa se vuoi consultarla.

Tornando a noi, il telecomando ha una impugnatura ergonomica, presenta tutto i pulsanti classici più quelli dedicati sia alla riproduzione dei contenuti che ai controlli smart. Hai l’accesso diretto sia a Netflix che Prime Video ma anche il pulsante della casetta per accedere alla home e cliccare su qualunque altra app tu voglia.

Comodo, versatile, utile. Non sprecare più tempo con il tuo che non vuole funzionare più, acquista al volo si Amazon il telecomando universale di Meliconi e fallo tuo ad appena 14,99€ in sconto.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.