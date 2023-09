Telecomando per Smart TV Samsung di ricambio: 2 pezzi a 8,99€

Per un motivo o per un altro potresti avere bisogno di un telecomando di ricambio per la tua Smart TV Samsung. Oggi su Amazon arriva un’offerta a sorpresa su un pacchetto che ne contiene addirittura due disponibile a soli 8,99 euro.

Telecomando per Smart TV Samsung di ricambio: le caratteristiche

Questi telecomandi sono compatibili con un’ampia gamma di modelli di Smart TV Samsung, tra cui BN59-01199F, AA59-00666A, AA59-00741A, AA59-00600A, AA59-00622A, BN59-01178W, AA59-00786A, AA59-00602A, AA59-00603A, AA59-01180A, AA59-01289A, BN59-01268D, BN59-01175N, e molti altri. Non importa quale sia il tuo modello, questi telecomandi sostituiranno perfettamente il tuo vecchio telecomando danneggiato.

Il nuovo chip intelligente aggiornato in questi telecomandi garantisce prestazioni più stabili. La loro trasmissione di rilevamento multi-angolo offre una distanza di trasmissione più lunga, il che significa che puoi controllare la tua Smart TV da qualsiasi punto della stanza. Sarai in grado di accedere a tutte le funzioni del telecomando originale senza alcuna difficoltà.

I telecomandi sono realizzati con un guscio robusto in plastica ABS, che li rende resistenti alla caduta e all’usura. Il loro design compatto li rende facili da impugnare e il feedback morbido e reattivo dei tasti ti permette di ottenere risposte rapide con un semplice tocco. Inoltre, il loro corpo è progettato per evitare scivolamenti accidentali, assicurandoti di avere il controllo totale sulla tua Smart TV.

Questi telecomandi Samsung non richiedono alcuna impostazione di accoppiamento o programmazione. Tutto ciò che devi fare è inserire le batterie e saranno pronti all’uso. Il loro chip intelligente assicura un segnale stabile e duraturo e con una portata di trasmissione più lunga (8-10 metri), avrai il controllo completo della tua Smart TV dalla comodità del tuo divano.

Insomma, se stai cercando una soluzione economica e affidabile per sostituire il tuo telecomando per Smart TV Samsung, questo pack di 2 telecomandi è l’opzione perfetta. A soli 8,99 euro, non puoi permetterti di lasciarti sfuggire questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.