Telecamera WiFi per videosorveglianza in offerta su Amazon (-27%)

Non c'è nulla di meglio di una telecamera per videosorveglianza, per rendere più sicura la tua casa.

Questa telecamera offre tutto quello che serve. Sensore di movimento, visione notturna a infrarossi e connessione stabile e veloce. Può ruotare di 355° orizzontalmente e 50° verticalmente, per raggiungere un campo visivo larghissimo. Tramite l’app è anche possibile accedere da remoto per monitorare le tue stanze.

Rendi sicura la tua casa

Telecamera WiFi per videosorveglianza: tieni tutto sotto controllo

Nulla potrà più sfuggirti con questa telecamera WiFi dalle mille funzioni. Cattura i video in alta definizione a 4 MP, e grazie ai LED infrarossi potrai avere una visione nitida anche di notte fino a 12 metri. È dotata di un microfono e di un altoparlante che ti consentirà di ascoltare e parlare con i tuoi familiari all’interno della casa in tempo reale.

Possiede la tecnologia WiFi dual-band, per avere una connessione stabile e veloce, sfruttando le bande da 2,4 GHz e 5 GHz. Facile da installare, basta accenderla, collegarla alla rete internet di casa e quindi gestirla tramite l’app Reolink, disponibile sia per iOs che Android.

Se poi qualcuno dovesse introdursi in casa tua, la telecamera farà sì che ti arrivi una notifica push e una mail sul tuo smartphone. Nello stesso tempo si attiverà la sirena interna alla telecamera per dissuadere l’intruso a proseguire oltre.

Un ottimo articolo per una casa sicura.

