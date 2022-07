Telecamera WiFi senza fili, perfetta per interno esterno a prezzo WOW

Mettere casa in sicurezza è un gioco da ragazzi soprattutto quando hai a disposizione un prodotto così completo. Questa telecamera WiFi che ho scovato su Amazon è un gioiellino e anche a prezzo pieno vale tutti i soldi. Come mai dico ciò? Anzitutto perché puoi montarla sia dentro che fuori e poi perché non ha fili ed è semplicissima da posizionare.

Con la promozione in corso concludi un affare ad occhi chiusi, collegati ora su Amazon per completare l’acquisto. Spesa finale di appena 69,99€ e sicurezza come mai prima d’ora.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Telecamera WiFi: montala dove vuoi, utilizzala tutti i giorni

La componente ricaricabile è letteralmente una svolta, per mettere la casa in sicurezza non hai bisogno di far arrivare i cavi a destra o a manca, ma bensì di due semplici viti per fissare al muro il dispositivo e non preoccuparti più di niente. Non ti preoccupare perché in termini di autonomia non scendi a compromessi, questo gioiellino funziona per 120 giorni di fila. E sai cosa? La stessa azienda vende il pannellino solare che se vuoi abbini per non avere più pensieri.

Lente Full HD arricchita da varie tecnologie per farti avere tutto sott’occhio anche se ti trovi a chilometri di distanza. Prima di dirti di quali si trattano, voglio farti sapere che per gestire ogni impostazione di basta scaricare l’applicazione gratuita sui tuoi dispositivi Android o iOS.

Tornando a noi, mi sembra ora di farti sapere che hai a disposizione:

la visione notturna ;

; l’ audio bidirezionale ;

; il rilevatore di movimento con notifiche push.

Anche se non te l’ho scritto, sappi che è totalmente impermeabile e all’esterno funziona che è una meraviglia.

Non aspettare un secondo in più e approfitta del ribasso del 30% per portare a casa questa telecamera WiFi senza limiti a soli 69,99€. Le spedizioni sono veloci e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.