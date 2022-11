Telecamera WIFI interno che SCOMPARE alla vista, 29€ per stare sicuro

Se vuoi mettere la tua casa al sicuro una volta e per tutte allora non farti venire dubbi: con questa telecamera di D-Link hai tutto ciò che ti occorre. Diversa dal solito perché disponibile in colorazione nera, si mimetizza alla perfezione in casa e non dà nell’occhio.

Mettila su una mensola od ovunque tu voglia e non avere dubbi su cosa possa succedere quando sei lontano dal tuo appartamento. Se la vuoi, non fartela scappare perché la porti a casa con soli 29,99€ grazie al ribasso del 40%. Mica uno scherzo, completa l’acquisto ora!

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Telecamera di sicurezza D-Link: una passeggiata da installare

Non devi chiamare alcuno specialista, quando ti arriva a casa ci metti un secondo a installarla. Scegli solo il posto più strategico in modo da avere una visione completa del tuo spazio quando e dove vuoi.

La gestisci in un solo tocco con l’applicazione che scarichi sul tuo smartphone e se a casa hai gli assistenti vocali, ancora meglio visto che il sistema è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant.

Visione perfetta con la lente Full HD e la visione notturna a infrarossi. Cattura ogni movimento fino a 5 metri di distanza quando la luce scompare per non perdertene una. Conta che dalla sua ha anche il rilevamento del movimento e dei suoni. Appena viene rilevato qualcosa di ambiguo, parte la registrazione e ti fa sapere per filo e per segno cosa sta accadendo.

Hai anche la possibilità di registrare i filmati sul Cloud così li potrai avere sempre a portata di mano quando ti serviranno.

Allora, cosa stai aspettando? Questa è un’occasione più unica che rara. Porta a casa la tua telecamera firmata D-LINK da Amazon grazie al 40% di sconto, la paghi solo 29€.

