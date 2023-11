Telecamera WIFI Esterno, luce e CONTROLLO in offertona spaziale

Una telecamera WiFi esterno che funziona non solo come sistema di sicurezza ma anche come luce intelligente per avere tutto a portata di mano. La installi nel vialetto di casa o sulla porta di entrata e non solo sai sempre cosa succede, ma se arrivi di sera non devi ricorrere alla torcia dello smartphone.

Con il Black Friday lo sconto è importante, non te lo perdere e collegati immediatamente su Amazon dove con un ribasso del 38% la paghi appena 179,99€. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera WiFi esterno con luce integrata: fantastica

Bella e di design, questa telecamera WiFi esterno 2 in 1 è proprio comoda perché esaudisce due esigenze in un solo colpo. Non ti preoccupare perché da montare è semplicissima e non richiede specialisti. Praticamente con un lavoretto da 15 minuti la metti in funzione.

Netatmo è un marchio affidabile e che offre delle garanzie. Se non hai mai avuto il piacere di provarlo, con questo prodotto scopri tutti i suoi vantaggi.

Venendo a noi, la telecamera ha un obiettivo HD 1080p dalla sua parte che riprende ogni dettaglio. Con funzioni avanzate come allarme istantaneo con notifiche push, rilevatore di movimento, audio bidirezionale e soprattutto la visione notturna.

Proprio in merito alle ore buie voglio farti sapere che la luce si accende ogni volta che viene avvertito un movimento così da illuminare a giorno la zona.

Collegala all’applicazione sul tuo smartphone e il gioco è fatto.

Non perdere tempo, collegati al volo su Amazon dove con il black friday porti a casa questa speciale Telecamera WiFi Esterno a soli 179,99€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.