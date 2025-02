Telecamera WiFi esterno con visione 2K e colori anche di notte: è TAPO

Qualcuno si avvicina e vuoi sapere cosa sta facendo? Apri la tua app TAPO sullo smartphone e controlla che cosa sta accadendo in tempo reale. Anche di notte hai una visione 2K e a colori per non ignorare neanche un dettaglio. Tutto questo è possibile grazie alla Tapo C514, la telecamera WiFi creata ad hoc e con funzioni di ultima generazione. Se stavi cercando un dispositivo del genere, questo è il tuo giorno fortunato: la acquisti a soli 34,99€ su Amazon con uno sconto del 30%, non perdere tempo e aggiungila al carrello.

Telecamera WiFi da esterno: tutti i dettagli sulla Tapo C514

La Tapo C514 è una telecamera WiFi da esterno senza difetti. La puoi installare ovunque e una vota che la colleghi al WiFi di casa, la gestisci anche quando sei lontano chilometri e chilometri. Un vero gioiellino che ti permette di trarre un sospiro di sollievo e che non si rovina con le intemperie visto che, ovviamente, è impermeabile e resistente.

Monta un obiettivo 2K con lente da 3MP che riprende ogni dettaglio alla perfezione sia nelle ore diurne e nelle ore notturne grazie alla visione notturna a colori che è un plus da non sottovalutare. Queste non sono le sue uniche chicche, infatti il sistema è dotato altresì di rotazione a 360° per avere un angolo di visione completo e non tralasciare neanche uno spazio esterno al tuo appartamento o casa.

Per quando non ci sei puoi attivare il rilevamento del movimento con cui vengono tracciati visitatori e persone che asi aggirano intorno all’ambiente. Ogni volta che qualcosa di anomalo si verifica, ricevi una notifica push sul tuo smartphone. E se conosci la persona? Attiva la comunicazione a 2 vie e comunica con l’ospite altrimenti l’allarme sonoro e luminoso si occuperà di spaventare i malintenzionati.

Detto ciò, hai a disposizione un sistema compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant e un servizio di Cloud su cui salvare ogni video. Preferisci una scheda di memoria? Con lo slot fino a 512GB hai tutto ciò che stavi cercando.

A soli 34,99€ su Amazon, la Tapo C514 è la telecamera WiFi da esterno di cui non fare a meno. Approfitta al volo dello sconto del 30% e aggiungila al carrello.

Le spedizioni sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con i servizi Amazon Prime.