Telecamera WiFi di DESIGN, casa al sicuro e qualità eccezionale (19€)

Chi ha detto che una telecamera debba essere brutta e antiestetica? Sul mercato esistono numerosi modelli e se il tuo intento è quello di mettere casa al sicuro, sicuramente non puoi lasciarti scappare questa di Beghelli. Piccola ma con un cuore altamente tecnologico, ti offre di tutto e di più.

Collegati subito su Amazon dove la trovi in promozione. Il ribasso del 33% fa crollare il prezzo così porti a casa il tuo gioiellino ad appena 19,90€.

Cosa stai aspettando? Ricordati che le spedizioni sono sempre gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera WiFi: casa sotto controllo anche se sei a chilometri di distanza

Rispetto ad altre varianti sul mercato ti accorgi proprio che questa telecamera WiFi di Beghelli è differente. Piccola, sottile e facile da nascondere su una mensola o da mettere da qualche parte, in casa rappresenta una certezza. Con tutto al posto giusto ti consente di tenere sotto controllo l’ambiente anche se ti trovi fuori casa.

Pensa che al suo interno ha un obiettivo Full HD che non si lascia scappare un singolo dettaglio. Se tutto questo non è sufficiente, non mancano all’appello tecnologie come:

la visione notturna per non avere problemi con l’arrivo del buio;

per non avere problemi con l’arrivo del buio; il rilevatore di movimento da attivare a piacimento;

da attivare a piacimento; le notifiche push;

l’audio a 2 vie che ti consente di comunicare a distanza.

Per gestirla non c’è niente di più semplice. Scarica l’applicazione sul tuo smartphone o tablet ed il gioco è fatto. In questo modo puoi sfruttare anche le funzioni che ti ho elencato sopra.

Questa telecamera WiFi è bella, semplice e funzionale. Collegati al volo su Amazon per approfittare dello sconto con cui la porti a casa ad appena 19,90€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.