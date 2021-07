La telecamera WiFi è in offerta su Amazon a soli 23,99€. Attivando il coupon approfitti di un doppio sconto imperdibile e acquisti un prodottino che mette in sicurezza la tua casa: sempre e comunque.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Telecamera WiFi? Sì grazie, è perfetta

La telecamera WiFi di IHOUMI ha molto da offrire. Non per nulla è amata da migliaia di utenti che la hanno acquistata. Con le sue dimensioni minime la installi dove vuoi, ma molto più importante, ti tiene aggiornato sulla sicurezza della tua casa.

Dotata di una fantastica lente, cattura tutto ciò che succede all'interno della stanza. Con la sua super visione notturna non hai problemi neanche di notte visto che potrai vedere tutto come se fossi lì anche tu.

Ovviamente ha la sua applicazione per smartphone quindi la scarichi sul cellulare, la colleghi ed anche se sei in vacanza tieni tutto sotto controllo. In particolar modo la videocamera è dotata di sensore di movimento: ciò significa che se si verifica qualcosa di strano, ti arriva immediatamente una notifica e ti mostra il problema.

Inoltre non manca all'appello l'audio bidirezionale che ti permette di interagire con chi si trova all'interno della stanza. Infatti potrai parlare e sentire senza alcun timore.

Acquista subito questa telecamera WiFi da interno su Amazon a soli 23,99€. Attiva il coupon per ottenere un extra sconto sul prezzo di listino. Le spedizioni sono Prime e dunque se sei clienti la ricevi in appena 48 ore a casa tua. In caso contrario puoi scegliere le spedizioni nei punti di ritiro per averle gratuite: ci impiegano solo qualche giorno in più.

