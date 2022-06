Telecamera WiFi 2K, eccellenza e sicurezza con spesa MINIMA (4 in 1)

Vuoi mettere casa in sicurezza? Allora devi acquistare una telecamera WiFi e non ti preoccupare perché da installare è semplicissima. Questo modello ti mette a portata di mano tutto ciò di cui hai bisogno così vai via e la casa rimane comunque protetta.

Te la porti a casa con una spesa minima, considerando le tecnologie di cui è dotata 35,99€ sono un prezzo regalo quindi spunta il coupon al volo su Amazon.

Le spedizioni sono completamente gratuite con Prime attivo, in più sono veloci così la ricevi già a partire da domani.

Telecamera WiFi senza esitazioni: ha tutto quello che ti occorre

Partire in vacanze o lasciare la casa vuota ti può creare esitazioni e di questo non devi vergognartene. Anzi, è sempre giusto avere un sistema di sicurezza installato nel tuo appartamento visto che è meglio prevenire che curare.

Proprio per questo motivo ti segnalo questa telecamera che non solo ha una lente che riprende tutto in 2K, ma al suo interno integra anche l’intelligenza artificiale. Prima di capire il perché di questa scelta, ti dico subito che neanche le ore buie sono un problema: con la visione notturna vedi tutto senza esitazioni.

Grazie all’introduzione di un microfono e di una cassa, attraverso l’applicazione che scarichi sul tuo smartphone Android e iOS puoi sbloccare l’audio bidirezionale. Di cosa si tratta? Esattamente di un sistema che ti consente di ascoltare e parlare a distanza con chi si trova nella stanza.

Sempre quando sei via, poi, non ti dimenticare di attivare il rilevamento di movimento per sapere se qualcuno si intrufola senza permesso. In modo particolare, l’AI riesce a distinguere gli umani dagli animali quindi non ti preoccupare: non ti arriverà alcuna notifica push se, ad esempio, il tuo amico a quattro zampe entrerà nel suo raggio d’azione.

I filmati? Li puoi persino salvare se all’interno del prodotto inserisci una MicroSD.

Acquista al volo la tua telecamera WiFi di sicurezza senza esitazione, è un vero gioiellino. Apri Amazon e spunta il coupon per portarla a casa con 35€, le spedizioni sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.