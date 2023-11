Telecamera WiFi 2K con rotazione a 360 gradi, 30€ un affare

Perché rendere la tua casa un set televisivo quando con una sola telecamera WiFi puoi tenere tutto sotto controllo? Non è né pazzia né utopia ma realtà con questo gioiellino che ho scovato su Amazon. Qualità stellare grazie al 2K e tante funzioni di cui non fare a meno.

Il prezzo iniziale è già ottimo ma vista la possibilità di risparmiare, perché privartene? Collegati in pagina dove ti aspetta un coupon da spuntare per portare a casa questo prodotto a soli 29,99€.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera WiFi 2K: tutto quello che c’è da sapere sul suo conto

Comoda, pratica ma soprattutto semplice da usare. Questa telecamera WiFi firmata Blurams è perfetta se sei in cerca di una soluzione da installare da solo e che sia funzionale. Conta che la puoi mettere dove vuoi, io però ti consiglio una posizione strategica visto che può roteare su sé stessa. In questo modo puoi tenere sotto controllo non solo un ambiente ma più spazi alla volta.

Come ti ho anticipato, la bellezza monta un obiettivo con risoluzione 2K così da non farti scappare proprio nessun dettaglio. I vantaggi non finiscono qua visto che al suo interno trovi risorse come:

visione notturna a colori per non temere neanche una delle ore più buie.

per non temere neanche una delle ore più buie. Audio a 2 vie per poter comunicare a distanza;

per poter comunicare a distanza; rilevatore di movimento per sapere se qualcuno entra senza il permesso.

Come usi queste funzioni? Scaricando l’applicazione sul tuo smartphone. Così puoi sapere cosa accade anche a chilometri di distanza.

Tuttavia le sue qualità non finiscono qua. Al suo interno puoi inserire una scheda MicroSD per salvare i filmati o usare il Cloud. Puoi anche prefissare delle ore prestabilite in cui attivare le notifiche sul tuo smartphone e tanto altro ancora.

Sicurezza? Puoi dirlo forte con questa mega telecamera WiFi 2K da non farti scappare. Su Amazon spunta il coupon e falla tua a soli 29,99€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.