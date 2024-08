Telecamera Wi-Fi Tapo C100: in offerta a solo 18,49€ (Amazon)

La TP-Link Tapo C100 è una telecamera Wi-Fi per interni progettata per offrire una soluzione di sicurezza domestica a un prezzo accessibile. Attualmente disponibile su Amazon a 18,49€ con uno sconto del 36%, questa telecamera offre una serie di funzionalità avanzate che la rendono una scelta eccellente per chi cerca un sistema di sorveglianza semplice ed efficace.

La Tapo C100 registra in risoluzione 1080p Full HD, garantendo immagini chiare e dettagliate. La visione notturna avanzata consente di monitorare fino a 9 metri in condizioni di scarsa illuminazione, rendendola ideale per la sorveglianza 24/7. Inoltre, la telecamera è dotata di audio bidirezionale, permettendo di comunicare direttamente tramite il dispositivo grazie a un microfono e un altoparlante integrati.

Un altro punto forte è la rilevazione del movimento, che invia notifiche in tempo reale ogni volta che viene rilevato un movimento nell’area monitorata. Questa funzione può essere personalizzata tramite l’app Tapo, che consente anche di impostare zone di rilevamento specifiche per evitare falsi allarmi.

La Tapo C100 supporta la memorizzazione locale su microSD fino a 128 GB, eliminando la necessità di un abbonamento cloud e garantendo una maggiore privacy, poiché i dati rimangono sul dispositivo.

È compatibile con Alexa e Google Assistant, facilitando l’integrazione con altri dispositivi smart home. Facilissima da installare e gestire, grazie all’app ufficiale Tapo. Non farti scappare questa offerta straordinaria: acquistala subito per pagarla solo 18,49€.