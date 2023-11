Telecamera Wi-Fi per sorveglianza interna, super offerta: oggi a metà prezzo con il coupon

Questa telecamera WiFi per sorveglianza interna è ora in offerta speciale a soli 19,99€ grazie a un coupon sconto del 50%. Approfitta di questa occasione per potenziare la sicurezza della tua casa con una telecamera dalle prestazioni eccezionali.

Con una risoluzione 2K QHD, questa telecamera offre immagini e video cristallini, catturando ogni dettaglio della tua casa in alta definizione. La visione notturna migliorata assicura scene chiare anche in condizioni di scarsa luminosità, rendendo il monitoraggio notturno altamente efficace.

La telecamera offre una copertura completa grazie alla sua vista panoramica a 360°. Traccia automaticamente i movimenti e registra i video quando rileva persone o animali domestici. Con un’inclinazione di 67° e una panoramica di 350°, ogni angolo è sotto controllo. Puoi controllare la telecamera in remoto tramite l’app KAWA IoT per un monitoraggio flessibile e pratico.

La telecamera invia avvisi istantanei sul tuo telefono una volta rilevato un movimento o un suono anomalo. Inoltre, registra automaticamente video di 30 secondi, offrendo una prova dettagliata degli eventi.

Con la funzione audio bidirezionale puoi comunicare in tempo reale con chiunque si trovi nella stanza monitorata. Questo è ideale per tenere sotto controllo bambini, anziani o animali domestici, tra le altre cose. La sirena incorporata può essere attivata tramite l’app per spaventare eventuali intrusi, contribuendo a mantenere la tua famiglia al sicuro.

La telecamera KAWA è compatibile con Alexa, consentendo il controllo vocale a mani libere. Offre anche opzioni di archiviazione flessibili, con la possibilità di memorizzare i dati su cloud o su scheda TF/micro SD locale.

Non lasciarti sfuggire questa offerta unica per garantire la sicurezza della tua casa. Acquista la telecamera WiFi interna KAWA oggi a soli 19,99€ con il coupon sconto del 50%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.