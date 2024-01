Telecamera Wi-Fi in offerta: casa sicura ad un prezzo imbattibile

Oggi Amazon propone un’offerta estremamente interessante su una telecamera Wi-Fi ad uso interno. Questa soluzione della Netatmo offre sicurezza avanzata con la comodità dell’accesso remoto. Attualmente in offerta su Amazon a soli 109,99€, anziché 199,99€, rappresenta un’opportunità decisamente niente male.

La videocamera è dotata di un supporto a muro appositamente progettato, consentendoti di posizionarla dove preferisci per massimizzare la copertura. Grazie al riconoscimento facciale, la videocamera può individuare visi conosciuti o sconosciuti e inviarti notifiche in tempo reale in caso di intrusione.

Personalizza le notifiche in base alle tue preferenze, distinguendo tra sconosciuti, familiari e animali. L’accesso a tutte le funzionalità, gli aggiornamenti e la memorizzazione sono gratuiti, eliminando la necessità di abbonamenti mensili.

I dati vengono salvati localmente su una scheda microSD inclusa, garantendo una protezione totale della tua privacy. La sorveglianza è continua, con la possibilità di accedere alle immagini HD in streaming o in diretta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche durante la notte grazie alla visione notturna.

La telecamera è compatibile con i principali assistenti vocali come Amazon Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant, offrendo un controllo intuitivo tramite comandi vocali e la possibilità di integrarla in scenari con altri dispositivi intelligenti. Approfitta dell’offerta su Amazon e assicurati questa avanzata soluzione di sorveglianza a un prezzo scontato.

