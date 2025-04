La telecamera di sorveglianza Wi-Fi per controllare casa

La Tapo C210 di TP-Link è una telecamera di sorveglianza Wi-Fi per interni con risoluzione 2K (3MP) che ti permette di tenere sotto controllo casa, in modo semplice e sicuro. Questa videocamera offre immagini nitide e dettagliate grazie al sensore da 1/2.8″ e alla risoluzione di 2304 x 1296 pixel. Il dispositivo supporta la rotazione panoramica a 360° e l’inclinazione verticale fino a 114°, per assicurarti una copertura ampia e flessibile dell’ambiente monitorato. Inoltre, offre una buona visione notturna, grazie ai LED a infrarossi da 850 nm, con un raggio efficace fino a 8-9 metri, assicurando un monitoraggio continuo anche al buio.

Altro vantaggio di questa telecamera di sorveglianza Wi-Fi? Il prezzo. La trovi in sconto su Amazon a 22,99 euro.

Le caratteristiche della telecamera sorveglianza Wi-Fi in sconto

Questa telecamera integra un sistema di rilevamento del movimento intelligente che invia notifiche push in tempo reale allo smartphone, consentendo un controllo costante e tempestivo. È dotata di audio bidirezionale con microfono e altoparlante incorporati, che permette di comunicare direttamente tramite l’applicazione, utile per interagire con familiari, animali domestici o per scoraggiare intrusioni. Per l’archiviazione dei video, Tapo C210 supporta schede microSD fino a 512 GB, offrendo una soluzione locale sicura e conveniente, oltre alla possibilità di utilizzare lo storage cloud.

La configurazione è semplice e rapida tramite l’app Tapo disponibile per iOS e Android, che consente anche di gestire lo streaming live e le impostazioni della telecamera. La sicurezza dei dati è garantita da crittografia avanzata e protocolli wireless sicuri. Inoltre, il dispositivo è compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, permettendo il controllo vocale a mani libere. La telecamera è alimentata tramite un cavo di 3 metri e ha dimensioni compatte con classe di efficienza energetica A+, adatta a un uso domestico efficiente e affidabile.

Insomma, ti abbiamo convinto? Ti ricordiamo che costa solo 22,99 euro. Ottima per tenere casa al sicuro in modo facile.